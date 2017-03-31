Akıllı telefonlar söz konusu olduğu zaman kameralar mutlaka aklımızdaki yerini alır. Apple, bir sonraki akıllı telefonu için radikal bir değişiklik yapabilir.

Samsung, yeni Galaxy üyelerini tanıttı. Yeni S8 ve S8 Plus amiral gemilerinde kamera konusunda geçmiş senelerde çıkarmış olduğu modüllere sadık kalmayı tercih etti. Ancak Apple, radikal bir değişiklik yapmak istiyor. Önümüzdeki iPhone 8 için radikal bir değişiklik yapmayı planladığı iddia ediliyor.

Yeni bir raporda, Apple'ın önümüzdeki iPhone 8'de bir 3D algılama artırılmış gerçeklik selfie kamera başlatmak üzere olabileceği söylentilerine ağırlık veriliyor. Sonuçta, Apple iPhone'un 10. yıldönümü sebebiyle büyük bir şov yapmak isteyecek. iPhone 8'de ayrıca son derece küçük çerçeveler, gömülü parmak izi sensörü ve kablosuz şarj özellikli bir OLED ekran özelliği olması bekleniyor.

Yeni teknoloji ile birlikte üç boyutlu algılama yetenekleri olan bir kamera bekleniyor. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde Apple'ın artırılmış gerçeklik üzerine çalıştığı yönündeki haberler netlik kazanmaya başlıyor.

Peki siz Apple'ın iPhone 8'de radikal değişiklikler yapmasını bekliyor musunuz?