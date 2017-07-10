Yüzünü görebiliyorsun.. İddialara göre Apple, iPhone 8 için aynaya benzer bir yüzey hazırlıyor..

Apple için yoğun bir hafta sonu oldu. iPhone 8 söylentileri biran olsun durmadı. Apple'ın kablosuz şarj teknolojisinden tutun parmak okuyucusu özelliğine kadar birçok şey ile ilgili iddialar ortaya atıldı. Şimdide amiral gemisi telefon için özel "ayna benzeri" kaplama olduğuna dair iddialar götüyoruz.

Apple ile ilgili yaptığı sızıntılar ile bilinen Benjamin Geskin, Twitter'de paylaştığı gönderide iPhone 8 için 4 farklı renk seçeneği olacağını iddia etti. Bununla birlikte birinin ayna yüzeyine sahip olduğunu öne sürdü. Geskin'e göre, iPhone 8 için dört renk var, diğerleri beyaz, siyah ve altın rengidir. Geskin tarafından yapılan paylaşıma göre aynaya benzer bir yüzey de yer alacak.

iPhone 8'in kavisli cam OLED ekran, kablosuz şarj ve daha çok fazlasıyla yenilenmiş bir cihaz olmasını bekliyoruz. Şimdi, tasarımcılardan biri olan sızdırmazlık uzmanı Benjamin Geskin, iPhone 8'in dört renkte olacağını ve bir tanesinin ayna benzeri bir görünüme sahip olacağını iddia ediyor. Bu iddialar önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntı kazanacaktır.

Peki sizce ayna benzeri kaplama iPhone 8 için güzel bir tercih olur mu?