Apple, iPhone 8 adını unutmanızı istiyor!

iPhone 7'nin piyasaya çıkmasının ardından şimdi de gözler yeni modele çevrildi. Dolayısıyla yeni telefon modeli için seçilecek olan isim de şimdiden merak konusu olmuş durumda. Apple'ın 10. yılına özel telefonunun sahip olacağı özelliklerde merak konusu. Ancak Apple, tasarım bakımından pek bir değişikliğe gitmediği için farklı bir telefon konseptiyle çıkması ancak süpriz olur. Bu açıdan Apple hayranlarının beklentisi gerçekten düşük. Bu konuda acilen birşeyler yapması ve canlanması gerekiyor. Rakipleri tasarım değişikliği bakımından Apple'ı geçti.

iPhone 8 ismini verileceği söylense de ortaya beklemediğimiz bir isim çıktı. Apple'ın yeni iPhone modelinde iPhone X'i kullanması doğru bir tercih olabilir.

iPhone 8 ve iPhone 9 isimlerini atlayıp özel bir model üretmesi beklenen Apple, bu anlamda hayranlarının beklentisini karşılayabilir. Ünlü ekonomi dergisi Forbes'e göre bu isim iPhone X olacak. Roma rakamları baz aldığında X. Apple'ın istediği karşılığı verdiğinden neden olmasın diyoruz. iPhone X'in önceki modellere göre farklı bir yapıda geleceği de diğer belirtilenler arasında.

Peki sizce yeni modelin iPhone X olması doğru bir tercih mi? İsmi nasıl buldunuz?