Apple, iPhone ve iPad için iOS 11 kullanım oranlarını açıkladı...

Bildiğiniz üzere Google çeşitli Android sürümlerinin dağıtımıyla ilgili aylık güncelleme istatiklerini paylaşıyor ancak, Apple bunu sürekli olarak yapmıyor. ABD devi bazen bizlere makro düzeyde iOS dağıtımını gösteren istatikleri yayınlıyor.

Apple bugün iOS 11'in benimsenmesi ve işletim sisteminin önceki sürümlerinin karşılaştırılmasıyla ilgli istatikleri yayınladı. Bunlara göre, Apple'ın iPhone ve iPad'lerin yüzde 65'inin iOS 11 ile çalıştığını ve yüzde 30'dan azının hala iOS 10'da olduğunu doğruluyor.

Apple'a göre iPhone'ların % 65'i iOS 11'i kullanırken, % 28'i hala iOS 10'un gücünü koruyor. Cihazların sadece % 7'si hala eski iOS sürümlerini kullanıyor.

Bu sayılar 18 Ocak'ta App Store tarafından ölçüldü ve bu nedenle bilgiler mümkün olduğunca taze. İyi haber, Apple kullanıcılarının yeni cihazlara geçmeye devam etmesi veya yeni müşterilerin iOS’un son sürümünü kullanması ile bu rakamlar artacak. Apple bundan bir yıl önce, iPhone ve iPad'lerin %76'sının o anda Platformun en yeni sürümü olan iOS 10 çalıştırdıklarını açıklamıştı.

Siz iOS 11 sürümüne geçiş yaptınız mı?