Apple, her ne kadar NFC'den kaçmak istese de iOS 11 ile barışıyor gibi görünüyor. Peki NFC, iOS 11 ile nasıl olacak?

Apple, hiçbir zaman NFC ile barışık olmadı. NFC teknolojisi nihayetinde iOS 11 ile kendini iPhone modellerinde kendini gösterecek. NFC'den kaçınmak ve onu benimsemek arasında gidip geldiği utandırıcı bir geçmişe sahip olan Apple nihayetinde bunu yeniyor. Bu hafta WWDC'de tanıtılan yeniliklere eğer bakılırsa NFC bağlantısı iOS 11 ile barışık olacak.

Şirket daha önce NFC işlevleirnin watchOS 4 ile birlikte Apple Watch'a geleceğini açıklamış ancak yine de gelecek olan iOS sürümüyle ilgili net bir bilgiye sahip olamamıştık. iOS 11'in belgelerine bakılacak olursa iPhone'un NFC çipi sadece Passbook ve Apple Pay check-in için kullanılmayacak. Farklı alanlarda da kullanılacak. Konferansta Pazartesi günü bu özelliklerin hiç birinden bahsedilmemiş olsa da iOS 11'in beta sürümü iPhone 7 ve 7 Plus için Core NFC desteğini sağlıyor.

Core NFC yayın belgelerini şu şekilde tanımladı: "Yakın Alan İletişimi (NFC) etiketlerini ve NFC Veri Değişim Formatı'ndaki verileri okumak için yeni bir framework." Hali hazırda şuan için NFC çipi Apple Pay'den başka bir işleve sahip değil yine de bir umut var. Yeni framework iPhone'un çipi etiket okuma ve telefonun konumuna göre hareket etmesini sağlayacak olup bu yenilik ile birlikte bağlı olan cihazları kontrol edebilecek, Bluetooth ve hoparlör ile tek bir dokunuşla eşleşebilir. Ayrıca e-bilet olarak kullanılabilir.

Apple Öte yandan NFC'nin yelpazesini bu şekilde genişletmek bazı güvenlik açıklarının oluşmasına neden olabilir. Bluetooth Beacon'lar gibi NFC etiketleri pürüzsüz konum-tabanlı etkileşimlere olanak sağlıyor. Bir filmin posterine dokunarak filmin fragmanına hızlı bir şekilde ulaşmak izlemek kulağa hoş gelse de bu veriler sizin bir müşteri profilinizi oluşturmak adına da kullanılabilir.