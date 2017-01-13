Apple, iOS 10.2.1 güncellemesinin dördüncü beta sürümünü, geliştiricilere ve genel beta test kullanıcılarına sunuldu. Peki iOS'un beta sürümünde ne yer alıyor?

. Üçüncü sürüm haftanın başında yayınlamıştı. Kayıtlı geliştiriciler dördüncü iOS 10.2.1 beta'yı Apple Developer Center'dan veya kablosuz olarak uygun yapılandırma profili yükleyerek indirebilirler.

iOS 10.2.1'e hangi özelliklerin tam olarak dahil edildiği henüz bilinmiyor. Ancak dışa dönük değişiklikler yerine bu güncelleme hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerinin yer aldığı belirtiliyor. İlk üç betada yeni bir özellik keşfedilmedi ancak dördüncü beta sürümünde değişiklik olması bekleniyordu.

iOS'un yeni güncellemesinde ne yer alacak?

Muhtemelen iOS'un yeni güncellemesinde farklı emojiler yer alacak. Bununla birlikte günlerdir üzerine konuşulan tiyatro modunun gelmesi bekleniyor. Apple'ın yeni TV uygulamasının yanısıra Mesajlar bölümünde ekran efektlerinde değişiklik yapması müzik geliştirmeler ve tamamen hata düzeltmeleri topluluğunu izlemektedir.

Herhangi bir yenilik içermeyen sürüm 1 aydır test ediliyor. Apple bu konuda kullanıcıları şaşırtıyor. Test programına katılan kullanıcılar ve geliştiriciler için yayınlanmış olup aynı hafta içerisinde ikinci güncelleme yayınlanmıştı. Performans iyileştirmelerin yanısıra hata düzeltmeleri bulunduran güncellemenin hata düzeltmelerine odaklı bir güncelleme olduğu ortada..

Peki siz Apple'ın beta güncellemelerini deniyor musunuz?