Apple'ın gelecek olan MacBook modellerine Intel işlemcilerden vazgeçeceği söyleniyor. Bakalım Apple MacBook'ta hangi işlemciye yer verecek.

Apple uzun zamandır iMac, MacBook ve Mac mini modellerinde Intel işlemcilere yer veriyor. Performans açısından o zaman yapılacak olan en doğru seçim olan Intel'i seçen Apple şimdilerde bu ortaklığa son vermek için çalışmalara başlamış. iPhone 8 ve iPhone X modellerinde bulunan Apple A11 Bionic yonga setinin Geekbench testlerinde bazı Intel işlemcilerinide geride bırakması, Apple'ın çipset konusunda gelişim gösterdiğini gösteriyor.

Yeni elde edilen rapora göre Apple masaüstünde kendi çipsetllerini üretmeye başlayacak. Intel'e bağlı olmamak iinn kendi işlemcilerini üretecek olan Apple yeni MacBook modellerinde ARM tabanlı işlemcilere yer verilebilir. Macbook sahiplerinin çoğu render almak için bu cihazı tercih etmektedir.

Donanım ve yazılımın uyumu sayesinde saatler sürecek olan render, dakikalar içerisinde alınabiliyor. Bu konuda Apple, müşterilerini yine memnun etmek ve Intel işlemcilerin seviyesinde bir yonga seti tasarlamak için çok çalışmalı.

Tahminlere göre; Apple'ın Intel ile olan bağlarını koparması 2019 yılını bulabilir. Bakalım Apple, yazılım firması çizen imajını donanım firmasına başarılı bir şekilde çevirebilecek mi?