Apple iCar İçin ABD'den Destek İstiyor

Amerika Birleşik Devletleri ile Apple’ın otomobilin proje konusunda özel görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. Apple’ın konu ile ilgili bir mektup yazdığı ve özellikle aracının kullanımı, test süreci ve piyasaya sürülmesi konusunda devletin özel izinler vermesini istediği belirtildi. Apple tarafından böyle bir hamlenin yapılması otomobil projesi için resmen tüm iddiaları doğrularken iki yıldan beri süren proje kapsamında projede büyük bir aşamanın geride bırakıldığı tahmin ediliyor.

Apple Haksız Rekabet Mi İstiyor?

Dünya genelinde iddialı durumdaki pek çok farklı otomobil üreticisi ile yarışmayı hedefleyen Apple, Amerika Birleşik Devletleri tarafından bu konuda kendisine iltimas tanınması halinde işlemlerini daha hızlı bir şekilde gerçekleştirecek. Bu açıdan gönderilen mektup Apple ve ABD arasındaki özel ilişkiler göz önünde bulundurulduğunda otomobili projesi için durumu çok daha hızlandırabilir.

Apple Eleştirildi

ABD Ulusal Karayolları Trafik Güvenliği Yönetimi (NHTSA) için Apple’ın özel bir yazı hazırlayarak gönderdiği açık bir şekilde piyasaya sızdıktan sonra bu konuda farklı tartışmalar da yaşandı. Öyle ki Apple hükümetten açık bir şekilde destek beklerken piyasada var olmaya çalışan ve desteksiz bir şekilde satış yapmak isteyen firmaların tümü böyle bir hak talebinde bulunan Apple’a karşı tepki gösterdi. Şu an için hükümet cephesinden bu talebe karşılık nasıl bir yanıt verildiği tam olarak bilinmiyor. Fakat yapılan araba projesi ülke adına da çok önemli olduğundan dolayı tartışılacak bir karara imza atılabilir.