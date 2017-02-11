Apple otomatik sensör tarafından kulaklığı hoparlöra dönüştürebilen cihazın patentini aldı.

Apple, Amerika merkezli bir şirketin geliştirdiği kulaklıkların hoparlör olarak kullabılabilmesini mümkün kılan bir sensör teknoloji patentini satın aldı.

Bu teknoloji cihazın içerisinde bulunan sensör tarafından otomatik olarak ayalanıyor.Sensör kulaklıları pozisyonunu farklılaştırmasıyla birlikte ses miktarını yükseltiyor. Sonuç olarak kulaklık hoparlöre dönüşüyor. Apple tarafından bu teknolojinin beğenilmesi sonunda gerçekleşen patent alma işlemi gerçekleşti. Ayrıca patentte bulunan teknoloji, birkaç kulaklık türü için özelleştirilmiş gözüküyor.Hangi modda kullanılacağının bir tuş yardımıyla ayarlanabileceği veya cihazın hoparlör kısmının pozisyonuna göre sensörler tarafından otomatik olarak algılanabileceği söyleniyor

Halihazırda cihazlarındaki hoparlör kalitesini üst seviyelere çıkaran ve AirPods ile de kablosuz kulaklık piyasasına sıkı bir giriş yapan teknoloji devi, hoparlör ve kulaklığı bir araya getiren teknolojinin patentini bünyesine kattı.