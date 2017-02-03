Apple, Hindistan'a yatırım yapacak!

Trump teknoloji devlerine çağrı yaparak tüm yatırımları kendi ülkelerinde yapmalarını istemişti. Apple konusunda da bir hayli olan Trump, başkan olmadan da olduktan sonra da bu çağrılarına son vermemişti. Ancak Apple, Trump'ın bu isteğine rağmen Hindistan'a yatırım yapmak istedi. Ocak ayında yapılan bir dizi toplantı sonunda anlaşmaya varıldı konuyla ilgili açıklama Hindistan Bilgi Teknolojileri Bakanından geldi. Geçen ay Apple'ın Hindistan'a yatırım yapacağı ile ilgili haberler gelmişti ilk doğrulama geldi.

Üretimin Nisan ayında başlayacağı belirtildi. Apple'a büyük vergi indirimleri de dahil birçok kolaylık sağlayan Hindistan hükümeti elinden geleni yapmış. Bangalore, Asya'nın Silikon vadisi olarak bilinen bir yer bununla birlikte burada üreteceği tüm cihazlar için iç pazarı hedef alacak. Üreticilerle de çalışmaya karar vermesi halinde hükümet Apple'a yardım edeceğini de belirtti.

Hindistan bilindiği üzere dünyanın en hızlı büyüyen telefon pazarlarından biri olup 2020 yılında yaklaşık 750 milyon telefon üretmesi beklenen pazarda Apple'ın hakimiyet kurması bekleniyor. Apple geçen yıl 2.5 milyon iPhone satmıştı. Hindistan'da ise sadece yüzde 2'lik pazara payına sahip. Apple'ın düşük maliyetle üretime başlayacak olması bu pazar payında olumlu etki verebilir.

Apple'ın bu hamlesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz?