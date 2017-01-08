Apple, Güney Kore'de bir mağaza açmayı planladığını açıkladı. İşin ilginç yanı ise Güney Korede Samsungun hakimiyeti.

iPhone üreticisi Perşembe günü mağazasında bir mağaza lideri ve işletme müdürü de dahil olmak üzere 15 pozisyon için işe alım ilanı yayınladı. Listelerde çalışma yeri tam olarak belirtilmemiş olsa da işe alımlar ile birlikte yeni bir mağazanın açılacağı kesinleşti. Bu olaylar gündemde oldukça ses getirirken, resmi açıklama gecikmedi.

Resmi Açıklama Geldi!

Apple gündemde yeni mağazanın nerede açılacağı dedikoduları ile konuşurken, resmi bir açıklama yaparak her şeyi netliğe kavuştudu. Apple tarafından Reuters'e yapılan açıklamada, " Telekomünikasyon ve teknolojide lider olan Kore'deki ilk Apple mağazasının açılışı için heyecanlıyız" denildi.

Seul’de Ekip Kuruluyor!

Seul'teki Apple müşterilerine servis, eğitim ve eğlence ürünlerini sunacak ekip için hazırlık yaptığını duyuran Apple, tüm çalışmalar sona erdikten sonra mağaza için resmi açılışa geçilecek. Apple Seul'deki mağazası için açıklama yapsa da açıklamada mağazanın nerede olacağını ya da ne zaman açılacağını belirtmedi. Bu açıdan mağaza için yine soru işaretleri var. Ancak Güney Kore'nin Yonhap Haber Ajansı tarafından yapılan bir haberde Seul'un güney bölgesinde özel bir mağaza için inşaatın sürdüğü ve bu inşaatın da muhtemel bir Apple mağazası olabileceği belirtildi. Mağaza için tamamlama tarihi ise Kasım ayı. Bu bakımdan Apple ülkeye girme kararı alsa da bu konuda uzun süre beklemek gerekecek.