Apple, emoji içeren uygulamaları App Store'dan kabul etmeyeceğini ve kaldıracağını duyurdu...

Apple bugün farklı bir karar ile karşımıza çıktı. Apple App Store'a arayüzünde emoji içeren uygulamalaı kabul etmeyeceğini açıkladı. Apple'ın tasarlamış olduğu emojilerin, şirketten izinsiz olarak uygulamanın arayüzünde kullanılması, telid haklarının ihlali olarak algılanacak.

Geliştiriciler bundan sonra arayüzünde emoji kullanmayacak. Emojiyi çok kullanmak isteyen geliştirciler kendi ikonlarını hazırlayıp uygulamasına entegre edecek. Alınan bu kararın sadece arayüz konusunda geçerli olduğunuda belirtelim. Yani uygulamalarda yazı yazılacak bir alan varsa, emojiler kullanılabilecek.

App Store'daki mevcut arayüzde emoji yer alan uygulamaların yakında kaldırılması bekleniyor. Fakat bunun için geliştiricilere bilgi verilecek. Eğer geliştirici uygulamalarından emojileri kaldırmazsa uygulama App Store'dan kaldırılacak.



Sizce Apple emojileri neden kaldırıyor?