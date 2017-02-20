Apple, yeni iPhone modelleri için parmak izi okuyucusunu terk edecek. Bununla birlikte son olarak bünyesine kattığı şirket ile birlikte yüz tanımlamaya odaklanmış durumda

Yeni nesil iPhone modellerini sunacak olan Apple, yüz tanımlama teknolojisiyle güvenliği arttırmayı planlıyor. Bununla birlikte şirketin kendi bünyesine kattığı girişim bunun kanıtı diyebiliriz. Yüz tanımlama teknolojilerine odaklı olan şirket olan RealFace'i satın alan Apple, bu teknoloji için ne kadar ödeme yaptığını söylemiyor fakat milyon dolarlardan bahsedilen rakalamlar var.

Aviv Mader ve Adi Echhouse tarafından 2014 yılında kurulan 10 kişilik ekip satın alım sonrasında 1 milyon dolar artış gösterdi. Bununla birlikte şirket yüz tanımlamanın dışında parmak izi tanımlama teknolojilerine de sahip. Son derece güvenilir bir şirket olup şifrelere alternatif sunmasıyla ön plana çıkıyor.

Firma zaten iOS için Pickeez adında uygulama ile yüz tanımlama teknolojisini kullanmış beraberinde kullanıcıların sosyal medya profillerindeki en iyi fotoğrafını seçme imkanı sağlamıştı Apple daha önce bünyesine İsrail merkezli LinX, Anobit ve PrimeSense'yi katmıştı.

Peki siz yüz tanıma teknolojileri hakkında ne düşünüyorsunuz?