Amerika'da yapılan seçimlerin ardından ülkesine döneceği tahmin edilen Apple için oldukça farklı bir gelişme yaşandı.

Apple üretimlerini genellikle Çin’de sürdürürken burada kurduğu fabrikalarda sorunların yaşanmaya başlandığı belirtildi. Çin'de yaşanan sıkıntılar nedeniyle özellikle ürün tedarikinde yaşanan gecikmeler nedeniyle üretimde de aksaklıkların yaşandığı belirtildi. Bu sorunlara karşılık Apple’ın önlem almaya çalıştığı da duyurulurken, oldukça önemli bir gelişme yaşanacağı öne sürüldü.

Taşınacak!

Yapılan son paylaşımlarda Apple’ın mevcut sorunları çözmek adına yeni bir değişikliğe gidebileceği ve Çin sınırları dışına çıkarak üretimlerini artık Hindistan'da yapabileceği belirtildi. Bu konuyla ilgili iddialar oldukça güçlü olduğu gibi özellikle tarihler de paylaşıldı. İddialara göre 2017 yılının Nisan ayı itibariyle Apple üretimlerini tamamen Hindistan'a taşıyacak ve artık Çin yerine Hindistan üzerinden tüm dünyaya erişme şansı elde edecek. Böyle bir değişikliğin yapılması kuşkusuz Çin ciddi bir handikap yaratacak. Bu bakımdan 2017 yılının Nisan ayına kadar geçecek hazırlık sürecinde Çin’deki üreticilerden ve tedarikçilerden Apple’a önemli bir destek verilebilir ve karardan dönülmesi adına çeşitli teşvikler sağlanabilir. Şu an için iddialardan ibaret olan bu durum görüşmelere göre farklı sonuçlanabilir.

Apple’ın Amerika Birleşik Devletleri'ne dönme noktasında kesin kararını verdiği belirtilirken Çin sonrasındaki en cazip pazar Hindistan olarak görülüyor ve bu bakımdan Çin sonrasında yeni bir Hindistan macerasının başlaması Apple adına sürpriz olmayacak.