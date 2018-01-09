Apple Çalışanı İntihar Etti!

Uzun çalışma saatleri ve düşük maaş ücretleriyle çok kez gündeme gelne Foxconn fabrikasından bir işçi camdan atlayarak intihar etti...

Foxconn tarafından işletilen cihaz üretim fabrikasında çalışan bir işçinin mesai esnasında camdan atlayarak intihar etmesi gündeme bomba gibi düştü. Olay Çin'in Zhengzhou şehrindeki Foxconn fabrikasında gerçekleşti. ABD'li faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu olan China Labour Watch'ın açıkladığı bu trajik olayda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise işçinin fabrikada çalışmasıdır. Henüz intihar nedeni bilinmiyor. Reuters haber ajansı, geçtiğimiz aylarda bir grup öğrencinin Foxconn'un Çin'deki fabrikalarında çalışma yasalarına aykırı şekilde hareket edildiğini ortaya çıkarmıştı. Apple ürünlerinin son kasa montajını Foxconn fabrikası yapılıyor. Tayvan merkezli Foxconn, çocuk işçi, düşük maaş ve intiharlarla gündeme gelmiş ve özellikle 2010 yılında yaşanan 14 işçi intiharı Apple'ı başka tedarikçi aramaya itmişti. Apple da politika gereği her yıl tedarik zincirlerinde bulunan fabrikalarda çalışma koşullarını inceleyerek rapor halinde sunuyor.

Sizce Apple çalışanı neden intihar etmiş olabilir?

Dilay Okay Tüm yazıları

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