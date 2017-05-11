Apple, bu yıl 3 değil 4 telefonla gelebilir!

Apple'ın bu yıl 3 farklı telefonu piyasaya sürmesi beklenirken ortaya atılan bir diğer iddiaya göre bu sayı 4'e çıkabilir..

11 Mayıs 2017 20:22 Mobil

iPhone 8 ve iPhone 7S yanı sıra Apple'ın birde iPhone SE ikinci nesil üzerinde çalıştığı iddia edildi. Söz konusu ortaya çıkan görsellere göre cihaz 5 - 9 Haziran'da bu yıl düzenlenecek olan etkinlik kapsamında lanse edilecek. Cupertino merkezli teknoloji devi 5 inçlik veya 5.5 inç cihazlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İlk nesil iPhone SE ekran gibi bir iPhone 5S ile geldi ama aynı zamanda bir A9 işlemci, güçlü bir arka kamera bulunuyordu. Son sızıntıya göre iPhone SE'nin 2017 baskısı bir önceki baskının metal kapağının cam kaplama ile çıkacağına işaret ediyor.

Sızan görüntülere göre cihaz arkasında tek bir kamera sensörü yer alacak ve hemen altında LED flaş yer alıyor. iPhone SE 2017 spesifikasyonu hala bir sır. İlerleyen günlerde neler olduğunu hep birlikte göreceğiz. Amiral gemi modellerine göre daha uygun fiyatlı iPhone SE modelinin cam paneli sızdırıldı. Bu Apple Watch Spor ile birlikte kullanılan cama benziyor.

Peki sizce Apple, amiral gemi modelleri dışında iPhone SE serisine devam edecek mi?

sindar-okay
Şindar OKAY
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Çayı seven, çay sevmeyeni anlamayan ne yazık ki işi gereği genelde soğuk çay içen bu dertten muzdarip.. Ayrıca iki nokta cemiyetinin başkanı (..) Hayatı genel anlamda çay ve bilgisayar ile geçer. Teknoloji alanında makale ve haber ve analizler yazdı. Hizmetlerin gerçek kullanıcıları nasıl etkilediği hakkında bilgiler ile ilgileniyor..
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