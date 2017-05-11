Apple'ın bu yıl 3 farklı telefonu piyasaya sürmesi beklenirken ortaya atılan bir diğer iddiaya göre bu sayı 4'e çıkabilir..

iPhone 8 ve iPhone 7S yanı sıra Apple'ın birde iPhone SE ikinci nesil üzerinde çalıştığı iddia edildi. Söz konusu ortaya çıkan görsellere göre cihaz 5 - 9 Haziran'da bu yıl düzenlenecek olan etkinlik kapsamında lanse edilecek. Cupertino merkezli teknoloji devi 5 inçlik veya 5.5 inç cihazlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İlk nesil iPhone SE ekran gibi bir iPhone 5S ile geldi ama aynı zamanda bir A9 işlemci, güçlü bir arka kamera bulunuyordu. Son sızıntıya göre iPhone SE'nin 2017 baskısı bir önceki baskının metal kapağının cam kaplama ile çıkacağına işaret ediyor.

Sızan görüntülere göre cihaz arkasında tek bir kamera sensörü yer alacak ve hemen altında LED flaş yer alıyor. iPhone SE 2017 spesifikasyonu hala bir sır. İlerleyen günlerde neler olduğunu hep birlikte göreceğiz. Amiral gemi modellerine göre daha uygun fiyatlı iPhone SE modelinin cam paneli sızdırıldı. Bu Apple Watch Spor ile birlikte kullanılan cama benziyor.

Peki sizce Apple, amiral gemi modelleri dışında iPhone SE serisine devam edecek mi?