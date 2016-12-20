Apple Avrupa Birliği Vergi Cezasından Kurtulamıyor!

Apple tarafından İrlanda'da gerçekleştirilen faaliyetlerde AB kıskacına takıldı. Özellikle vergi konusunda ciddi bir sorun ile karşı karşıya kalan Apple, Avrupa Birliği tarafından yüksek oranlarda vergi ile cezalandırıldı.

Ceza 13 Milyar Euro

13 milyar Euro gibi yüksek bir geriye dönük borçlanma yaşayan Apple, bu cezadan kurtulabilmek adına Avrupa Birliği tarafından verilen kararı temyize taşıdı. Önümüzdeki dönemlerde temyizde görülecek olan mahkeme ile birlikte bu konuda kesin karar verilecek. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından üç yıldan beri yapılan incelemeler sonucunda Apple’ın İrlanda'da yasalara aykırı bir şekilde faaliyette bulunduğu tespit edilirken bu durumun ardından 2003 ve 2014 yılları arası için 13 milyar Euro'luk bir geriye dönük ödeme istendi.

Apple Karşı Çıktı

Apple bu suçlamalar karşısında savunmasının hem basın hem de adli yollar ile yaparken Avrupa Birliği'nin İrlanda'daki mevcut yasaları tek taraflı olarak değiştirdiği ve bu değişiklikler sonrasında Apple’ın yasalara uymadığını söyleyerek yüksek ceza ödemekle tehdit ettiğini belirtildi. Bu açıdan Avrupa Birliği ve Apple kendi haklarını korumak adına farklı açıklamalar yaparken önümüzdeki dönemlerde temyizde alınacak karar Apple ve Avrupa Birliği arasındaki tartışmaları sonlandıracak. Temyizin Apple’ı haklı görmesi halinde 13 milyar Euro'luk verginin ödenmesine gerek kalmayacak. Fakat görülecek davanın onaylanması halinde ise Apple çok yüksek bir vergi borcunu ödemek zorunda kalacak.