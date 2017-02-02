Araştırmacılar, Google'un bu yıl en iyi marka olduğunu söylemenin yanısıra Apple'ın dünyanın en değerli markası olduğunu vurguluyor. Google'un önde gelen yerini kaybettiğini ortaya koyan araştırma Mark Finance tarafından yapıldı.

Google'un aramada yerini kaybetmesi büyük olasılıkla Alphabet, arama motoru şirketini de sahibi olan şirket araştırmada kendi eski adını kullanması olarak düşünülüyor. Ve Microsoft topluluğu için çok önemli olan, Redmond tabanlı yazılım devinin aslında her sene artan bir marka değeri ile en gözde noktalara çok yakın olması dikkat çekiyor.

Özellikle Google, önümüzdeki yıla göre yüzde 24 artarak 109,470 milyon dolarlık bir tahmini marka değeri ile liderken, Apple'ın ikinci sırada yer alan ve yüzde 27 düşüşle 107.141 milyon dolar ile ikinci sırada yer alan alan bir marka. Amazon ve AT & T bir sonraki sırada yer alırken, Microsoft 2016'dan bu yana yüzde 13'lük bir büyüme kaydeden 76.265 milyon dolarlık grafikte beşinci şirket oldu.

Apple aşağı, Microsoft yukarı

Apple markasının gerilemesine neden olan sebepler ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Şirkerin hayranlarının firmaya olan inançlarını kaybetmesi kısmen öncekilerine göre yalnızca küçük geliştirmeler ile gelmesi can sıkıcı. iPhone 7 ve yeni MacBook Pro'da eski modellerle hemen hemen aynı şekilde gelmesi başarısızlığa yol açtı. Sanırım Apple, tasarım bakımından yenilik yapmakta rakipleri kadar cesur değil.

Çin pazarı artık yerel rakiplerle dolup taşırken, iPhone'un yeni yinelemeleri azaltıcı getiriler sağlayarak teknolojik avantajını korumak için elinden geleni yaptı. Apple, birikmiş marka değerini istifade ederek bir kaç yıldır ayakta. Bu bence marka değeriyle doğru orantılı. Bu, güçlü bir markanın pek çok avantajından birinin altını çiziyor.

Microsoft'un bu günlerde yaşadığı büyümeye gelince, CEO Satya Nadella, son birkaç yıldır yazılım devinin kucaklayan yönünü övgüyle yaklaştı.. Nadella, Microsoft'u mobil ilk önce cloud-first dünyasına doğru itti. İlk bakışta bulutun şirketin en iyi nakit akışı haline gelmesi öne çıkıyor.