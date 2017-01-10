AR / VR evanjörü Robert Scoble'den gelen bir raporda, şirketin Apple ile yakın temasta olduğunu gösterdi.

Scoble tarafından yapılan paylaşımlarda Apple'ın önümüzdeki yıl çift arttırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinde çalışmakta olduğu belirtildi. Apple geçmişte AR ile ilgilendiğini açık bir şekilde gösterdi. CEO Tim Cook teknolojiyi birden fazla kez dile getirerek açıklamalarına dahil ederken şirketin ne zaman ya da nasıl bir giriş yapacağı konusunda detayları şu an için bilmiyoruz.

Cook’tan Önemli Mesajlar Geldi

Cook geçtiğimiz yıl bir konferansta yaptığı açıklamada, "Uzun vadede AR üzerinde müşterilerimiz için harika şeyler sunacağız” derken aslında AR gözlüğü konusunda da ilk ipuçlarını sunmuştu. Bu durum aslında Apple adına ticari fırsat ve bu bakımdan yüksek yatırımlar ile birlikte etkileyici bir girişin yapılması bekleniyor.

Kuo Pek Emin Değil!

Kasım ayında analist Ming-Chi Kuo tarafından yapılan değerlendirmelerde ise Apple'ın önümüzdeki aylarda AR çözümüne doğru adım atmasının ve bağımsız bir sistemi sunmasının kısa vadede olmayacağı belirtildi. Kuo’ya göre bunun için en az bir ila iki yıl gerekiyor.

Tam olarak Apple'ın AR kulaklık setinin hangi türde olacağı bilinmiyor. Bugüne kadarki en iyi dijital bilgi katman olarak tanımlanan AR teknolojisi, kullanıcıların iOS ve Apple TV gibi mevcut platformlarla etkileşim içerisine girebilir. Üstelik Kuo tarafından yapılan tahminlerde, AR'ın Apple'ın araba projesinde dahi yer alabileceği söyleniyor.