SecurityLab bir güvenlik güncelleştirmesi karşılaştırması yayınladı. Apple'ın güvenlik güncellemelerini Android üreticilerinden daha hızlı olduğu belirtildi.

Güvenlik güncelleme performansı temelinde farklı akıllı telefon markalarını vurgulayan bir karşılaştırma olup Apple'ı lider olarak görürken, tanınmış Android üreticilerinin çoğu kötü derecelendirmelerle listelenmiştir.

Diğer şirketler arasında, LG ve Samsung'un, cihazları için güvenlik güncellemelerini yaymak için epey zaman aldığı için, iPhone üreticisinin gerisinde kaldıkları herkes tarafından bilinen bir durum. Bununla birlikte Google artık daha hızlı Android güncellemeleri yayınlayacak önde gelen Android markaları olarak dikkat çekiyor.

SecurityLab tarafından Ocak-Şubat 2018 dönemi için açıklanan karşılaştırma, akıllı telefon markalarını büyük ölçüde, bir güvenlik açığı keşfinden sonra en kısa sürede bir güvenlik güncelleştirmesi yayımlamak için olan en kısa sürede güncelleştirmeyi kullanıma sunmada maksimum gecikme olmak üzere dört farklı faktöre dayandırdı.

Ayrıca, güncelleme süresinin en kısa olması gibi parametreleri de içerir. SecurityLab, popüler akıllı telefon üreticilerinin çoğunu listeledi ancak Apple, tüm faktörlerde yeşil derecelendirme ile lider. Apple için bir güncelleme yayınlamanın en kısa süresinin günlerce ölçülebileceği ve bir gün içinde güncellemelerin dünya genelinde bulunup bulunabildiğinin bir gün içinde bulunması, analizin en hakim oyuncusu haline geldiğini ortaya koyuyor. iOS güncellemeleri taşıyıcılardan bağımsız olduğu için Apple, FairPhone ve OnePlus hariç olmak üzere Android sağlayıcıların çoğuna karşı da rekabet ediyor ve her ikisi de taşıyıcıdan bağımsız güvenlik güncelleştirmeleri sunuyor.

SecurityLab ekibi, Apple'ın beş yıl boyunca cihazları desteklediğini vurguladı. Ancak iPhone 5c ile bu kriterleri kaçırdı ancak el cihazı dört yıl desteklendi. Google'ın aksine Samsung, SecurityLab karşılaştırmasında üst sıralarda yer almıyor. Güney Koreli şirket, en hızlı güvenlik güncellemelerini haftalarca değil haftalarca sundu ve bazı cihazlar güvenlik düzeltmeleri almak için aylarca zaman aldı. Benzer şekilde, Samsung'un yalnızca 2.5 yıldan bir yıla kadar olan cihazları desteklediği görülüyor.