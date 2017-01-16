ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Apple'dan üretimini ABD'ye kaydırmasını istemişti. Peki Apple ne yapmayı planlıyor?

Trump, seçim kampanyası neredeyse bitane kadar Apple'a üretimini ABD'de yapmasını istemişt. Başkan seçildikten sonra da bu sözünün üzerinde durdu. Sadece Apple değil diğer otomobil, teknoloj şirketlerinin üretimlerini de ABD'ye kaydırmak istiyor. Bunun üzerine hazırlıklar ise başlamış durumda..

Apple'dan şimdiye kadar bu ABD konusu hakkında bir cevap gelmemişti. Öyle ki Apple'ın Hindistan ile anlaştığı yönünde haberlerde ard ardına geldi. Ancak şimdi iPhone'ların taşeron üreticisi Foxconn'un Şubat 2016'da 6,2 milyar dolar ödeyerek satın aldığı Sharp ile ABD'de LCD fabrikası kuracağı bilgisi geldi.

OLED ekranların ABD'de üretilmesi bekleniyor.

Apple'ın 2017 yılında Samsung'tan 100 milyon OLED ekran satın aldıktan sonra yeni bir iPhone modelini satışa sunması bekleniyor. Firmanın bunu rakibinden satın alması yerine taşeron firmadan ürettirmeyi planladığı iddia ediliyor.

Bunun yanısıra Sharp markasıyla ABD'de açılacak ekran fabrikasının ABD'de önemli sayıda yeni iş yapacağı ve Trump'ın bu üretimden memnun olacağı söyleniyor. iPhone cihazların önemli bir bölümü ABD'de üretilmesi bekleniyor. Bununla birlikte şirketin Trump ile arasını bozmak istemediği iddia ediliyor.

Apple üretimi eğer ABD'ye kaydırırsa fiyatlara nasıl yansır?

ABD'de işçilik ücretleri elbette Çin'e göre çok pahalı. Fakat Apple'ın ekranları rakibinden alması yerine Foxconn'un ABD fabrikasından satın alması daha düşük bir maliyete varacağı için fiyatların hemen hemen aynı seviyede kalabileceği de beklenilenler arasında..

Peki sizce ABD'de Apple'ın üretim yapması fiyatlara nasıl yansır?