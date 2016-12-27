Apple, 2017'de 3. Modelle Geliyor!

Apple'ın Tayvan'daki tedarik zincirindeki kaynaklardan gelen bilgiler 2017 yılına dair oldukça önemli bilgiler sızdırdı. Piyasaya yeni bir modelin sunulacağı iddia edilirken bu modelin 5 inçlik olacağı açıklandı. iPhone 7s ve iPhone 7s Plus versiyonları ile aynı özelliklere sahip olacak telefon, serinin küçük farklarla yeni bir üyesi olacak.

5 inç iPhone Geliyor!

5 inç model iPhone 6s Plus ile sunulan yatay yapılandırmadan ziyade dikey olarak düzenlenmiş iSight modüllerine sahip çift objektifli bir kamera ile gelecek ve en önemli farkı da bu olacak. Tasarım açısından değişikliklerin neler olacağı ve telefonun iPhone 7s Plus ve iPhone 7s modellerine göre nasıl konumlanacağı bilinmiyor.

Ming-Chi Kuo Kayıtsız Kalamadı

Analist Ming-Chi Kuo'ya göre üst düzey model, 5.1 veya 5.2 inç boyutlarında esnek bir OLED ekran, görünmez dokunmatik kimlik home düğmesi, kablosuz şarj gibi teknolojiler ile gelecek. Bu bakımdan 10. Yıla özel olarak sunulacak yeni iPhone modellerinde bu bakımdan pek çok farklılık gelebilir. Beklentiler fazla olduğu gibi en önemli nokta, Apple’ın bu beklentileri karşılayıp karşılayamayacağı. Öyle ki 2016’daki başarısızlık sonrasında beklentiler daha da arttığı gibi 2017 ve 10. Yıla özel olarak çıkacak modeller çoğu kişi içi uzun zamandan beri merak ediliyor.