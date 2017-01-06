Apple tarafından geliştirilen App Store için 2016 yılına dair detaylar paylaşıldı.

Apple’ın pek çok uygulamak barındırdığı AppStore, 2016 yılını daha etkili bir şekilde geçirdi. Yapılan açıklamalarda özellikle Apple’ın geliştiricilere ödediği tutar dikkatlerden kaçmadı. Öyle ki yapılan resmi açıklamalara göre sadece 2016 yılı içerisinde geliştiricilere 20 milyar dolarlık bir ödeme yapmak durumunda kalındı.

Rekor Seviyelere Çıktı!

2016 yılı itibariyle aynı zamanda pek çok farklı alanda App Store’da rekor da kırıldı. App Store üzerinden sunulan uygulamalar, 155 farklı ülkede kullanıma açılırken 2.2 milyon uygulama şu anda kullanılabilir durumda. Uygulama sayısında elde edilen rakam bugüne kadar en yüksek rakam olurken 2015 yılına göre de yüzde yirmi daha fazla.

App Store abonelik gelirinde de 2015 yılına göre çok ciddi oranda bir artış yaşandı. Yüzde 74 oranındaki artış ile birlikte gelir 2.7 milyar dolara ulaştı. Bu açıdan firma tarafından App Store aracılığıyla 2.7 milyar dolarlık bir gelirin elde edilmesi de bu alanda rekor olarak sayıldı.

Nintendo Apple’a Yaradı

Uygulamaların indirilmesi, kullanılması ve en çok ilgi çeken uygulamalarda ise 2016 yılında Nintendo tarafından piyasaya sunulan iki farklı oyun yer alıyor. Pokemon Go ve Super Mario Run en fazla indirilen oyunlar arasında yer aldı. En çok satış yapılan gün ise 2017 yılı için yapılan yılbaşı günü etkinliklerinde yaşandı. 240 milyon dolarlık satış yapılan App Store'da yeni yıla oldukça etkileyici bir şekilde girildi.