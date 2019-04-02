Xiaomi Mi 9 Explorer, Mart ayının AnTuTu performans tablosuna katıldı. Peki bu sonuçları nasıl değiştirdi?

Her ay Çin'in karşılaştırma ölçütleri web sitesi AnTuTu, veritabanındaki en iyi performans gösteren ilk 10 cihazın listesini gösteriyor. Bu ay da gelenek bozulmadı.

Mart listesi çıktı ve yeni bir lideri var. Xiaomi Mi 9 Explorer, geçen ayın şampiyonu olan tacı alarak Xiaomi Mi 9.Listeye bakıldığında, 10 akıllı telefondan 9'unda, 10 nm'den küçük bir işlem üzerine inşa edilmiş bir yonga seti var sadece geçen yılki Snapdragon 845'i çalıştıran nubia Red Magic Mars.Xiaomi’nin en yeni cihazları ilk iki sırayı kaparken, vivo’nun yeni oyun akıllı telefonu üçüncü sırada geliyor.

Monster sürümünde 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla birlikte gelmeye değerken, altıncı sırada oturan normal vivo iQOO'da 8 konsere kadar var. Samsung Galaxy S10 ve Samsung Galaxy S10 + iQOO'lar arasında oturuyor ancak Snapdragon 855 kullanıp kullanmadıklarını veya birisinin bir Exynos 9820 yonga seti ile test ettiklerini bilmiyoruz.

Bir yandan, AnTuTu, kıyaslamalı Galaxy S10 telefonlarının sayısının geçen yılki Galaxy S9'dan “çok daha yüksek” olduğu da bu testlerde ortaya çıktı. 2019 amiral gemisinin satışları harika gitti ancak bu testte 4. sırada yerini aldı. AnTuTu veritabanındaki en iyi performans gösteren telefonlar görselde listelenmiştir. Peki siz bu telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz?