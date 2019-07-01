Nubia Red Magic 3, AnTuTu benchmark karşılaştırmasında en hızlı akıllı telefon olarak listede yerini aldı.

Nubia Red Magic 3 tür Qualcomm gibi son donanım ile doludur Snapdragon 855 RAM, altı, sekiz ve hatta on iki gigabayt ve 2340 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6,65 inç'lik büyük bir AMOLED ekrana sahip. En güçlü Android telefonlar için AnTuTu kriterinin Haziran ayında yine birinciliği aldı. Zaten geçen ay, telefon en iyi performans vericiydi ve kriterin başındaydı. Red Magic 3 hemen önünde sizi hâlâ Xiaomi Black Shark 2 ikinci sırada tamamladı. İlk 3'ü başka bir Xiaomi telefonu olan Mi 9 Explorer ile tamamlıyoruz.

AnTuTu Haziran Ayı Performans Listesi

Red Devil 3 Black Shark 2 Xiaomi Mi 9 Transparent Xiaomi Mi 9 One Plus 7 Pro Meizu 16s One plus 7 Redmi K20 Pro Samsung Galaxy S10+ Samsung Galaxy S10.

Xiaomi'nin AnTuTu kriterine hakim olması, Xiaomi Mi 9 ile dördüncü sırada devam ederken, OnePlus 7 Pro ve Meizu 16'ları yakından takip ediyor. OnePlus 7 ve Redmi K20 Pro, yedi ve sekizinci sırada yer alıyor. İlk iki sırayı alan Samsung Galaxy S10 ve S10 + ile liste kapandı.

Peki siz bu performans listesi hakkında ne düşünüyorsunuz?