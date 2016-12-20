Angry Birds Blast Geliyor!

Kızgın Kuşlar olarak bilinen ve en çok oynanan oyunlardan birisi olmayı başaran Angry Birds, yeni versiyonu ile yeniden oyun sektörüne geri dönüyor. Yapılan resmi açıklamalarda Rovio tarafından oyunun yeni bir versiyonunun daha geliştirildiği ve kısa süre içerisinde oyun mağazalarında yer alacağı açıklandı.

3’lü Eşleştirme Tadında Olacak

Yeni oyun özellikle Candy Crush ile tanıdığımız üçlü eşleştirme tarzında olacak ve kızgın kuşlar ile bu sefer bölümleri geçmeye çalışırken eşleştirme ve süreye karşı mücadele etmemiz gerekecek. Resmi açıklamalarda oyunun ne zaman piyasaya sunulacağı ile ilgili detaylar da verildi.

22 Aralık’ta Geliyor

22 Aralık tarihinde App Store ve Google Play Store üzerinden kişiler yeni oyun versiyonunu indirebilecek. Üstelik kişiler resmi internet sitesi üzerinden şimdiden ön kayıt yaptırarak özel başlangıç paketine sahip olabilecek.

Angry Birds Blast Ön Kayıt!

Ön kayıt yaptırmak isteyen kişiler ilk olarak https://www.angrybirds.com/angrybirds-blast-pre-reg/ adresine giriş yaparak bilgilerini ekranda y er alan forma girmesi gerekiyor. Ön kayıt yapıldıktan sonra 22 Aralık tarihinde oyuna giriş yapılması yeterli. Ön kayıt yapan kişiler 9.90 dolardan oluşan bir oyun içi hediye paketine sahip olacak. Bu açıdan yeni oyunu denemek isteyen kişiler ÖN KAYIT yaptırarak cazip tekliften faydalanabilir.