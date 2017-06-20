Android'li Nokia Telefonlar Türkiye'ye Geliyor!

Nokia'nın yeni Android'li cihazları Nokia 3. Nokia 5 ve Nokia 6 Vodafone aracılığı ile Türkiye pazarına resmen giriş yaptı...

20 Haziran 2017 01:48 Mobil

Windows Mobile ile büyük düşüş yaşayan Nokia, Android işletim sistemi ile eski günlerine dönmek için çabalıyor. Nokia 3,5 ve 6 modelleri ile Android pazarına resmen giriş yapan Nokia şimdi ise cihazları ülkemizde satışa sunmak için hazırlanıyor.

Vodafone bugün düzenlediği etkinlikte Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 modellerinin Türkiye'de satışa sunulacağını açıkladı. Sadece Vodafone'a özel olarak satışa sunulacak olan Nokia telefon modelleri taksitli fiyatları ile kullanıcısına kavuşacak. Nokia 3 modeli 45TL'den başlarken Nokia 5 modeli 60 TL'den ve Nokia 6 modeli ise 70 TL'den başlayan tarifeler ile sizlere sunulacak.

İlk üç ay boyunca sadece Vodafone'da satılacak olan Nokia modelleri, ilerleyen aylarda diğer operatör ve perakende mağazalarda satılacak. Herkesin merakla beklediği yeni Nokia 3310 ise Temmuz ayında Türkiye'de olacak. Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 modelleri safkan Android arayüzü ile gelecek ve aylık Android güvenlik güncellemelerini alacak.

Nokia 3 fiyatı 950 TL, Nokia 5 fiyatı 1150 TL ve Nokia 6 fiyatı 1350 TL olarak belirlendi.


Siz Nokia'nın hangi modelini satın alırsınız?

sindar-okay
Şindar OKAY
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Çayı seven, çay sevmeyeni anlamayan ne yazık ki işi gereği genelde soğuk çay içen bu dertten muzdarip.. Ayrıca iki nokta cemiyetinin başkanı (..) Hayatı genel anlamda çay ve bilgisayar ile geçer. Teknoloji alanında makale ve haber ve analizler yazdı. Hizmetlerin gerçek kullanıcıları nasıl etkilediği hakkında bilgiler ile ilgileniyor..
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