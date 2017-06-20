Nokia'nın yeni Android'li cihazları Nokia 3. Nokia 5 ve Nokia 6 Vodafone aracılığı ile Türkiye pazarına resmen giriş yaptı...

Windows Mobile ile büyük düşüş yaşayan Nokia, Android işletim sistemi ile eski günlerine dönmek için çabalıyor. Nokia 3,5 ve 6 modelleri ile Android pazarına resmen giriş yapan Nokia şimdi ise cihazları ülkemizde satışa sunmak için hazırlanıyor.

Vodafone bugün düzenlediği etkinlikte Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 modellerinin Türkiye'de satışa sunulacağını açıkladı. Sadece Vodafone'a özel olarak satışa sunulacak olan Nokia telefon modelleri taksitli fiyatları ile kullanıcısına kavuşacak. Nokia 3 modeli 45TL'den başlarken Nokia 5 modeli 60 TL'den ve Nokia 6 modeli ise 70 TL'den başlayan tarifeler ile sizlere sunulacak.

İlk üç ay boyunca sadece Vodafone'da satılacak olan Nokia modelleri, ilerleyen aylarda diğer operatör ve perakende mağazalarda satılacak. Herkesin merakla beklediği yeni Nokia 3310 ise Temmuz ayında Türkiye'de olacak. Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 modelleri safkan Android arayüzü ile gelecek ve aylık Android güvenlik güncellemelerini alacak.

Nokia 3 fiyatı 950 TL, Nokia 5 fiyatı 1150 TL ve Nokia 6 fiyatı 1350 TL olarak belirlendi.





Siz Nokia'nın hangi modelini satın alırsınız?