Android'in yeni sürümü Android 8 için ilk bilgiler de gelmeye başladı. Peki Android'in yeni sürümünde hangi özellikler yer alacak?

Google kullanıcılarını memnun etmek adına yeni yardım araçları geliştiriyor olup bununla birlikte Mayıs ayında düzenlenecek Google I/O geliştirici konferansında Android O'yu tanıttıktan sonra birden fazla geliştirici önizlemesini yayınladıktan sonra sonbaharda piyasaya sürmesi de bekleniyor.

Bununla birlikte ilk olarak bir uygulamanın metninin kopyalanması yahut yapıştırılmasında daha rahat bir kullanım sunacak Copy Less adında bir özellik geliştirildi.

Bu özellik ile birlikte standart Gboard sanal klavye uygulamasına mı yoksa Android'in kendisine mi ekleneceği tam olarak net değil. Mesela siz bir arkadaşınızla sohbet ettiğiniz esnada nerede bulaşacağınız konusunda sohbet gerçekleştiriyorsanız Yelp uygulamasında iyi bir restoran bulursanız konuşmanıza geri döndüğünüz zaman "hazır" yazdığınız anda otomatik olarak sizin için bir öneri çıkıyor.

Android'in işaretçilerini kullanmak yerine gönder düğmesiyle gönderebileceğiniz adresi metin kutusuna yerleştirecek olup bununla birlikte daha iyi bir deneyime de kavuşmuş olacaksınız.