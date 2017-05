Android Go, YouTube Go gibi özel olarak optimize edilmiş uygulamalara ilaveten daha hızlı ve daha fazla enerji tasarruflu geçiş yapabilmek için yeni bir kullanım sunuyor.

Android Go cihazları tüm Android uygulamalarını veya yalnızca Go deneyimi için optimize edilmiş uygulamaları çalıştırıyor olabilir mi? Bu, OS güncellemelerini tüketicileri nasıl etkileyecek ve geliştiricilerin uygulamaları Android Go için optimize etmek için farklı bir şekilde mi davranması gerekecek?

Maalesef, açılış konuşmasının hemen ardından Google, bu soruların çoğuna yanıt vermedi ve Google'ın web sitelerinde Android Go ile yeteri bilgi yok. Ancak yine de bazı bilgiler internet kaynaklarına ulaşmış durumda.

Android Go, Android'in yeni bir sürümü müdür?

Android Go yeni bir sürüm değil farklı bir Android işletim sistemi de değil. Google'un içinde bir proje adı olarak karşımıza çıkıyor.

Peki, Android Go cihazları için farklılıklar neler olacak?

Android Go'u, Android cihazınızın birlikte gönderdiği ön ayarlı bir grup olarak düşünün. Bazı OS ayarları varsayılan olarak açık (veya kapalı) olacaktır; Bazı Google uygulamaları diğer Android O cihazlarından biraz farklı olacaktır; Google Play Store, Go deneyimi için optimize edilmiş üçüncü parti uygulamaları yer alacak. Buna YouTube Go'da dahil.

Çarşamba günü Android Go'yu tanıtacak olan Google Play için Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Android Go hakkında bazı açıklamalarda bulundu ve Android Go'nun "üç şeyden oluştuğunu" tekrarladı; ilk önce, Android işletim sistemini Android O'dan başlayarak giriş seviyesi cihazlarda sorunsuz çalışacak şekilde optimize ettiklerini vurguladı. Ve sözlerine şu şekilde devam etti:

"İkinci olarak, bu cihazlara yüklediğimiz Google uygulamalarının da optimize edildiğinden emin oluyoruz; bu da, birçok Google uygulamasını yeniden oluşturduğumuz anlamına geliyor. Dün açıklamalarımızda APK boyutunda çok daha küçük olan, daha az veri kullanan ve kullanıcılara verileri ve bunları nasıl kullandıklarını çok daha fazla kontrol eden yeni bir uygulama olan YouTube Go'u gösterdik, bu da çok önemli "

"Son olarak, yalnızca Google uygulamaları değil, aynı zamanda uygulamaları yapan birçok geliştirici var. Dolayısıyla, Play Store'u ilk kez çevrimiçi olan kullanıcıların ihtiyaçlarına göre ayarlanmış uygulamaları vurgulamak üzere optimize ediyoruz.”

Sözlerinde Samat, Android Go'nun Android'in yeni bir sürümü olmadığı vurguluyor. Android Go daha iyi performans için optimize edilmiş ön ayarlar bulunduracak olup uygulamalar açısından Android Go'da bir kısıtlma söz konusu değil.

Bütçeye uygun Android akıllı telefonlar için özel olarak geliştirilen pazarlarda değil aynı zamanda ABD gibi kurulan Android akıllı telefonlar için tasarlanan Android Go, Android One'a benzer ancak bunun yerini almaz. 1GB veya daha düşük RAM'e sahip herhangi bir Android akıllı telefon, önemli ölçüde güç verimliliği ve düşük veri tüketimi vaat eden tamamen değiştirilmiş bir sistemi olan Android One üzerinde çalışacak. Tasarıma göre, Android Go ile artık yeni kullanılan uygulamaların yığılmış kartlarına sahip değilsiniz; Bunun yerine, tüm ekranı kaplayacak kadar büyük ön izleme kartları göreceksiniz.

Android Go ile ilgili düşünceleriniz neler? Yeni kullanıcı arayüzünü nasıl buldunuz?