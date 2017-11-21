Google, Android'in mesaj uygulaması olan Android Messages'ı yeni özellikler ile güncelledi...

Google, Android ile çalışan cihazlar için Android Messages adındaki uygulamasını geçtiğimiz yıllarda indirime sundu. Standart mesajlaşma uygulamalarına göre daha sade ve akıcı bir arayüze sahip olan Android Messages yıllar içinde aldığı güncellemeler ile gelişmeye devam etti. Google bugün de Android Messages uygulamasına yeni özellikler ekleyen bir güncelleme yayınladı.

Android Messages 2.7 güncellemesiyle Google'ın görüntülü konuşma servisi Google Duo uygulamaya entegre ediliyor. Eğer mesajlaştığınız kişi Google Duo kullanıyorsa, uygulamadan çıkmadan direkt o kişiyi görüntülü arayabilirsiniz. Bu özelliği WhatsApp'a benzetebilirsiniz.

Güncelleme ile ayrıca çift SIM kart desteğine sahip telefonlar için RCS standartlarına destek verilmeye başladı. Bu RCS standartı ile her iki hattınıza gelen mesajları ayrı bir şekilde Android Messages uygulaması üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz. Yaklaşık olarak 5.7 MB büyüklüğündeki Android Messages uygulamasını, Google Play Store'dan indirebilirsiniz.



Siz Android mesajlaşma uygulamasını güncellediniz mi?