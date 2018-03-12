Google'ın giyilebilir teknolojisinde kullanılan Android Wear isminde büyük bir değişiklik yapılabilir. İşte detaylar...

Google 2014 yılında Android Wear adında yeni platformunu duyurmuştu. Akıllı saatlerde kullanılan Android Wear, Apple Watch'un çıkmasından sonra 3.parti üreticilerin akıllı saat piyasasında varlık göstermemesinden dolayı unutulmaya yüz tutmuştu.

Teknoloji devi Google şimdilerde Android Wear'ı yeniden gündeme getiriyor. Android'de keşfedilen bildirimde Wear OS ibaresinin yer alması, Android Wear'ın yakında Wear OS olarak yenileneceğini duyurdu.

Bildiğiniz gibi Google, Nexus ailesinin fişini çekmiş ve yoluna Pixel ile devam etmişti. Google'ın buna benzer bir değişikliği Wear OS ile yapacağını düşünüyoruz. Bu değişiklik sayesinde Android Wear'da aranan kan bulunabilir.

Söylentilere göre; Wear OS, Android tabanlı olmayacak. Akıllı saatlerin yanında giyilebilir tüm teknolojik ürünlere destek vermesi beklenen Wear OS, bakalım Apple'ın watchOS'i kadar başarılı olabilecek mi?