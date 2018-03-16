Android Wear'ın ismi bugün Wear OS olarak değiştirildi. Google bu hamleyi neden yaptığı ve daha fazlası haberimizde...

Google'ın akıllı saatlerde kullandığı Android Wear'ın Wear OS olarak isim değiştireceği geçtğimiz günlerde bir görüntü ile sızdırılmıştı. Google, bugün isim değişikliği yaptığını resmen duyurdu ve Wear OS ile karşımıza çıktı.

Peki, Wear OS ile Google neyi amaçlıyor? Google'ın açıklamasına göre; her yeni üç Android Wear cihaz sahibi, iPhone kullanıyor. Google'ın bu yüzden Android ismini iOS'e taşımamak adına isim değişikliğine gittiği düşünülüyor.

Wear OS sayesinde akıllı saatler başta olmak üzere bütün giyilebilir cihazlarda bu işletim sistemi kullanılacak. İsim değişikliğinden sonra Android'den artık bağımsız olmaya başlayan Wear OS, çok yakında yaklaşık 50 farklı akıllı saatte görünmeye başlayacak.

Hala yeni özellikler getirmeyen Wear OS ilk olarak yayınlayacağı güncellemeler ile sistemdeki Android isimlerden kurtulacak ve performans iyileştirmelerini içinde bulunduracak.