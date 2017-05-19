Bir süredir gelmesi beklenen ardından ertelenen Android Wear 2.0 güncellemesi nihayetinde Asus kullanıcıları için geliyor.

ASUS ZenWatch 2 ve ZenWatch 3 sahipleri Android Wear 2.0 sürümünün bir süre için sabırla beklemektedirler ancak bugün ASUS'un kendi ZenFit uygulaması için piyasaya sürülen bir güncelleme yeni platformun yakında piyasaya çıkacağına işaret ediyor. Android Wear 2.0 ürününün tanıtımı başlangıçta sorun yarattı; Başlangıçta 2016 sonbaharında kullanıma sunulacak olan Google, bazı hataları ortadan kaldırmak ve ek özellikler eklemek için platformu altı aydan fazla erteledi. Güncelleme nisan ayında tamamlandı.

ASUS'un Google Play Store'daki ZenFit uygulaması için güncellenmiş bir güncelleştirme, özellikle "uygulamanın yeni eklemelerinin yalnızca Android Wear 2.0 ile çalıştığı" gösteren "ayarlanmış boşta kalma uyarısı, etkinlik hedefi ve ZenWatch'daki profil (Android Wear 2.0 gereklidir)" Yeni Komplikasyonlar. Garip bir şekilde adlandırılan Komplikasyonlar aslında yüzleri daha önce hiç olmadığı kadar çok bilginin de bulunduğu yüzleri izlemek için eklenebilen "widget'lar" eklentileri.

Hava durumu, tarih, takvim kayıtları, sağlık verileri ve diğer pek çok istatistik, kullanıcıların Android Wear 2.0 güncellemesi saatlerce toplandıklarında keyif alabilecekleri yeni bir sistem genelinde eklemeler grubunun bir parçasıdır. ASUS, uygulamayı yakında gelecek olan resmi Android Wear 2.0 güncellemesine hazır olacak şekilde güncellemektedir.

Diğer Android Wear destekli akıllı saat sahipleri, güncellemenin saatlerini ne zaman olacağını merak ediyor ve bu olayların son gelişleri durumlarıyla ilgili ek ışık tutuyor. Sadece üç gün önce, ASUS İngiltere'den Android Wear 2.0 güncellemesinin onaylandığı ve 15 Mayıs'ta yürürlüğe girdiğini bildiren resmi bir Tweet vardı, ancak bu Tweet'e yapılan bir izlenim hataydı ve güncelleme gerçekten planlandı Mayıs ayı sonlarında piyasaya sürülecek. Daha da kötüsü, söylentiler dolaşıyor, ASUS bile ZenWatch akıllı saat serisini iptal edebiliyor ve bu da muhtemelen Android Wear destekli akıllı saatlerin bazı sahiplerinin kafasını karıştırıyor. Bu güncelleme kesinlikle resmen ortadan kaldırılan söylentileri yalanlamaya yardımcı oluyor ve ZenWatch sahipleri muhtemelen yakın gelecekte platform güncellemesi alacaktır.

Peki siz ZenWatch kullanıyor musunuz?