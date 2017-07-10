Akıllı telefon özellikleri, tasarımları ve fiyatları hepimiz için önemli etkenler. Peki bunların dışında güvenlik ne kadar önemli?

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir güvenlik açığı Android ve iOS kullanıcıları etkileyebiliyor. Bu güvenlik açığından dolayı şirketlerin güncellemeleri hemen yayınlaması gerekiyor. Dünyanın en büyük işletim sistemi olan iOS ve Android'in belli bir kitlesi var. Kimi iOS'a hayran, kimi de Android'e. Her birinin özel avatajları olsa da bu kez durum farklı. Yeni ortaya çıkan keşfedilen bu güvenlik zafiyeti dünyanın en büyük iki işletim sistemini doğrudan etkiliyor.

Wi-Fi çiplerinde bulunan güvenlik zafiyeti Black Hat 2017 konferansında ortaya çıktı. HTC, LG, Apple, Samsung gibi üreticilerin cihazlarını işletim sistemi hacklemek oldukça kolay hale geliyor.

Peki nasıl?

BroadPwn adındaki güvenlik açığı Broadcom'un BCM43xx seri WiFi çiplerinde bulunan bir güvenlik zafiyetinden yararlanıyor. Kullanıcılar birşey yapmasa ile hackerın en yüksek yetkilere işletim sistemine müdahale etmesine olanak sağlayan bu açık güvenlik dünyasını etkinledi. WiFi çiplerinde bulunan güvenlik açığıyla kullanıcıların cihazlarına tamamen ele geçirmek mümkün oluyor.

Her ne kadar Google, geçtiğimiz ay yayınlamış olduğu güvenlik güncellemesinde bu açığı kapatmış olsa da düzenli bir şekilde güncellemeleri almaayan milyonlarca cihaz hala tehlike altında.

Apple ise yapmış olduğu açıklama ile birlikte önümüzdeki günlerde işletim sistemi güncellemesiyle söz konusu açığı kapatılacağını belirtti.

Peki siz yaşanan bu güvenlik açığı için ne düşünüyorsunuz?