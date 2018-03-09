Android kullanıcıları sadakatini yıllar sonra göstermeyi başardı. Android, iOS'u tahtından indirmeyi başardı...

Apple, iOS işletim sisteminin kullanıcı sadakati ile senelerdir listenin başında yer alıyor. Fakat son iOS güncellemeleri ile yaşanan sorunlar ve bataryası ile yıpranan iPhone'ların güncellemeler ile yavaşıtılması gibi olumsuz olaylar, Apple'ın unvanını kaybetmesine neden oldu.

Büyük şirketlerin önem verdiği kullanıcı sadakati konusunda bugün büyük bir değişim yaşandı. Consumer Intelligence Research Partner'ın yaptığı araştırmacılarda, Android kullanıcılarının sadakatinin seneler içinde artış gösterdiği ve bu artışın 2017'de tavan yaptığı ortaya çıktı.

Android kullanıcılarının %91'i bir sonraki telefon tercihinde yine Android'i seçerken, iOS cephesinde ise bu oran %86'ya kadar gerilemiş durumda. Yani iPhone kullanıcıları telefon değiştirmek istediklerinde artık tercihlerini Android'den yana kullanıyor.

Kullanıcı sadakati en yüksek unvanını iOS'in elinden alan Android'in bu yükselişine Android P ile devam edeceği düşünülüyor.