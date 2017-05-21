Bu sabah Google I / O'da şirket, mobil OS'lerinden Android O'nın bir sonraki yinelemesinde daha büyük yeni özelliklerin bazılarını duyurdu.

Google, Google I / O 2017'deki açılış konuşması sırasında bir sonraki önemli Android sürümü hakkında daha fazla ayrıntı paylaştı. Android taraftarlarının takdir edebileceği çok sayıda kullanıcıya yönelik özellikler var aynı zamanda Android'i Android'i daha da iyi hale getirecek birkaç başlık altında değişiklikler var. Önümüzdeki yıllarda gerçekleşecek. Bunlardan biri aslında Google'ın geliştirici etkinliğinin başlamasından birkaç gün önce açıklandı ve Google yalnızca etkinlik sırasında kısaca bahsetti. Ancak Project Treble, en azından teoride, Google'ın en can sıkıcı Android sorunlarından birini düzeltebilecek seviyede. Bu süreçte, özellik Google Pixel'i daha önce olduğundan daha iyi hale getirebilir.

Project Treble çok heyecanlı gelmiyor ve bazı Android kullanıcıları bunu önemsemiyor olabilir. Ancak Google, yıllar önce Android'in parçalanmasını düzeltmek için geliştirmesi gereken tek şey. Google'ın ileriye dönük Android'le ne yapmak istediği, altta yatan Android işletim sistemini, tüm alt düzey yazılımları ve sürücüleri içeren "Satıcı arayüzünden" ayırmaktır. Bu kod modülaritesi, Google'ın Android güncellemelerini sadece Nexus ve Pixel telefonları değil daha fazla cihaza dağıtmasını sağlayacaktır.

Google'ın yeni işletim sistemini piyasaya sürdükten sonra Android O'ya güncellenecek olan tüm mevcut telefonların yalnızca Pixel, Project Treble'den yararlanacak. Aslında bunun anlamı, Google'ın, yazılım güncellemeleri için zorunlu iki yıllık sürenin bitmesinden sonra bile telefonu güncelleyebileceğidir.

Haberler, Google I / O'dan geldi. Android Police'in raporuna göre, Google'ın Android için mühendislik bölüm başkanının mevcut Pixel modellerinin Project Treble ile çalıştığını doğruladı. Bu aynı zamanda Galaxy S8 de dahil olmak üzere mağazalarda bulunan bazı en yeni Android telefonların Project Treble desteğini alamayacağı anlamına geliyor. Pixel serisi tek istisnadır; bu da Google'ın parçalanmayı düzelttiği anlamına gelir ancak düzeltme yalnızca en az Android O veya daha yeni bir sürümü çalıştıran (Pixel dışındaki) cihazlar için geçerlidir. Bununla birlikte, Pixel'in iki yıllık izinin çok ötesinde güncellemeler elde etmesinden çok heyecanlanmamalısınız. Google yapabileceği için yapacağı anlamına gelmez.

Project Treble ile güncellemelere yeni bir boyut kazandırılması hakkında ne düşünüyorsunuz?