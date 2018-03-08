Android P'nin Adı Ne Olacak?
Google'ın yeni Android sürümü olan Andoid P için isim tahminleri yapılmaya başladı. Android P ismini hangi şekerlemeden alacak?
Google, dün düzenleiği etkinlikte Android P sürümünü tanıttı. Her sene olduğu gibi bu yılda yeni Android sürümünün ismini sır gibi saklayan Google büyük ihtimalle kullanıcılarının oyları ile ismi belirleyecek.
Adını şekerlemeden alması beklenen Android P için şimdiden isim tahminleri yapılmaya başladı. Andrid P'nin tahminlerine geçmeden daha önceki sürümlerine göz atalım.
Android 1.5 Cupcake
Android 1.6 Donut
Android 2.0 Eclair
Android 2.2 Froyo
Android 2.3 Gingerbread
Android 3.0 Honeycomb
Android 4.0 Ice Cream Sandwich
Android 4.1 Jelly Bean
Android 4.4 KitKat
Android 5.0 Lollipop
Android 6.0 Marshmallow
Android 7.0 Nougat
Android 8.0 Oreo
Şekerleme isimlerinden yola çıkacak olursak Android P'nin Pancake, Pound Cake, Pastille, Petit Four, Profiterole, Popsicle, Puff Pastry veya Pumpkin Pie isimlerinden birini alabileceğini söyleyebiliriz.
Android 9.0 P'nin resmi olarak yazın açıklanması ve 2018'in 3.çeyreğinde ise Pixel ve Android One modelelrine sunulması bekleniyor.
Sizce Android P'nin ismi ne olabilir?