Google'ın yeni Android sürümü olan Andoid P için isim tahminleri yapılmaya başladı. Android P ismini hangi şekerlemeden alacak?

Google, dün düzenleiği etkinlikte Android P sürümünü tanıttı. Her sene olduğu gibi bu yılda yeni Android sürümünün ismini sır gibi saklayan Google büyük ihtimalle kullanıcılarının oyları ile ismi belirleyecek.

Adını şekerlemeden alması beklenen Android P için şimdiden isim tahminleri yapılmaya başladı. Andrid P'nin tahminlerine geçmeden daha önceki sürümlerine göz atalım.

Android 1.5 Cupcake

Android 1.6 Donut

Android 2.0 Eclair

Android 2.2 Froyo

Android 2.3 Gingerbread

Android 3.0 Honeycomb

Android 4.0 Ice Cream Sandwich

Android 4.1 Jelly Bean

Android 4.4 KitKat

Android 5.0 Lollipop

Android 6.0 Marshmallow

Android 7.0 Nougat

Android 8.0 Oreo

Şekerleme isimlerinden yola çıkacak olursak Android P'nin Pancake, Pound Cake, Pastille, Petit Four, Profiterole, Popsicle, Puff Pastry veya Pumpkin Pie isimlerinden birini alabileceğini söyleyebiliriz.

Android 9.0 P'nin resmi olarak yazın açıklanması ve 2018'in 3.çeyreğinde ise Pixel ve Android One modelelrine sunulması bekleniyor.

Sizce Android P'nin ismi ne olabilir?