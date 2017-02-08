Android Pay'in mobil sürümü de görüntülendi. Android Wear sürümüne ait görüntüler ortaya çıktı. Bununla birlikte mobil ödeme sistemlerinin önemli parçalarından biri olan Android Pay peki nasıl görünüyor?

Android Wear sürümüne ait Android Pay ödeme sistemi ortaya çıktı. Google tarafından Android Wear için hazırlandığı duyurulan mobil ödeme sistmei akıllı saat ekranında nihayet görüntülendi. Android Wear 2.0 sürümüyle birlikte yerleşik olarak gelmesi beklenen Android Pay versiyonuna ait ilk görüntüler ortaya çıktı.

İlk etapta saat üzerinden nasıl kullanıldığını gösterecek olup NFC üzerinden işlemleri yürütecek olan sistem, ödeme terminalüzerine saatin temasını gördüğünde ödeme işini pratik bir şekilde yapabilecek olup yazılımın en önemli detaylarından biri de ödeme geçmişini görüntülemeye olanak sağlıyor olmasıdır. Bu sayede yapılan ödemeleri detaylı bir şekilde takip etmenin keyfini yaşayacaksınız. Android Pay, Android Wear versiyonunun kısa bir süre içinde 2.0 ile kullanıma sunulması öngörülüyor.

Peki siz mobil ödeme sistemlerini kullanmayı tercih ediyor musunuz?