Iris tarayıcı için yerel destek, Android'e gelebilir. Kod, iris tarama özelliği için iç yapıyı oluşturur.

Sonraki Android sürümüyle akıllı telefon üreticilerinin telefonlarında iris tarayıcılar kullanmaları daha kolay hale gelecektir. Google, Android 4.0 Ice Cream Sandwich sürümüyle yüz tanıma teknolojisini tanıtmış ve Samsung, iris tarama teknolojisini Galaxy Note 7 ile getirmişti. Kısa bir süre önce piyasaya sürülen Galaxy S9 ve Galaxy S9 + 'da bu özelliklerin birleşimi bulunuyor. Ancak, Android P'de Google, iris tarayıcıları için doğal destek sağlayabilir.

Belirtildiği gibi, iris tarayıcıyı içeren ilk akıllı telefon Samsung Galaxy Note 7'ydi. Teknoloji ardından Galaxy S8 ve Galaxy S8 + 'e girdi. Bununla birlikte, gelecekte iris tarayıcılarının daha fazla Android cihazına gelebileceği görülüyor. Bir rapora göre birçok işlemin Android Açık Kaynak Projesine (AOSP) gönderildiği tespit edildi ve biyometrik güvenlik yöntemi olarak iris tanımlamasını içeriyorlar.

Raporda yalnızca Google'ın değil, diğer OEM'lerin de bu özelliği uyguladığı belirtildi. Bu taahhütler Parmak İzi Kartları için çalışan yazılım mühendislerinden geliyor. Google Pixel, Honor 8, Huawei Mate 9 Pro'da parmak izi tarayıcılar yapan bir şirkettir.

Bulunan komisyonlar arasında Android çerçevesinin iris tarayıcılarıyla nasıl çalışacağını standartlaştıracağından HAL arayüzünün eklenmesi önemlidir. Bundan sonra çeşitli satıcılar bu özelliği ekosistemde doğru şekilde desteklendiğini görerek Android ile kullanabilecekler. Bu arada diğer taahhütlerde iris özelliği, iris çerçevesi, iris politikaları ve tuş kilidinde iris tanımlama desteği de bulunmaktadır.

Google'ın bu yeni Android P özelliğini Google I / O 2018'de resmi olarak duyurması bekleniyor. Yeni nesil Google Pixel akıllı telefonların iris tarama teknolojisi içermesi olası.

Peki siz iris tarayıcı için ne düşünüyorsunuz?