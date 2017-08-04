Google'ın sevilen işletim sistemi olan Android'in merakla beklenen yeni sürümü önümüzdeki hafta tanıtılabilir.

Google, Android O için nihai geliştirici önizlemesini yayınladı. Geçtiğimiz birkaç güncelleme meraklı Android hayranlarının yeni özelliklerinde kısa sürede yer almasına rağmen, API'ler geliştiriciler için tamamlandı ve her şey resmi sürüm için hazırlandı.

Android O'nun serbest bırakılmasını bizde bu yakın zamanda bekliyoruz. Çünkü onun için hemen herşey hazır. Bazı kaynaklar en azından Pixel'e düşmesini beklemenin sadece bir hafta uzakta olduğunu söylüyor. Android O, bu Yaz'ı piyasaya sürmek için Google'ın mega popüler mobil işletim sisteminin bir sonraki sürümüdür. O zamana kadar açık beta sürümüne katılabilirsin. Başlamak için bir Google Pixel, Google Pixel XL, Nexus 6P, Nexus 5X veya Pixel C'ye sahip olmanız gerektiğini unutmayın.

2017 yılına yönelik bu büyük Android güncellemesi, Google IO 2017 sunumunu takiben devam edecek ve muhtemelen Google Pixel 2'de ilk başta başlayacak .Google markalı bir telefonunuz yok mu? Şirket , Android O'nın önceki işletim sistemi güncellemelerinden çok daha fazla cihaza gelmesini sağlayacak bir girişim olan Project Treble'i duyurdu.

Yeni sürüm, Android Lollipop'taki Malzeme Tasarımı gibi çığır açan değişiklikler yapmasa bile, hem görsel hem de performansa dayalı beta görünümünden yeni özelliklerin sağlıklı bir listesini gördük.nGoogle'ın Android O'yu yayınlaması önümüzdeki haftalarda gerçekleşebilir. Ancak şimdi hepsi beta halinde mevcut.