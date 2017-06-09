Android O, geçtiğimiz haftalarda etkinlik kapsamında tanıtıldı. Peki ne zaman dağıtılacak?

Google'ın bir sonraki mobil işletim sistemi Android O, geçtiğimiz ay tanıtılmıştı. Bununla birlikte şirketin dağıtımı sonbaharda yapacağı belirtilmişti. Geçen ayki Google I/O geliştirici etkinliğinde Android O Beta Program'ın belirli cihazlara açıldığını hepimiz gördük. Halen ne zaman tam olarak yayınlanacağı açıklanmamış olsa da söyledikleri genellikle doğru olan Android Police'in şef editörü David Ruddock tarihle ilgili bir ipucu paylaşarak rotayı Ağustos ayına çevirdi.

Ruddock, Android O güncellemesi için "Ağustos'un birinci veya ikinci haftasında" sözlerine yer verdi. Bununla birlikte ilk olarak şaşırtmayacak şekilde Google Pixel ve Pixel XL'ye dağıtılmaya başlanacak. Pixel telefonlara yapılacak dağıtım, Nexus'a göre "biraz daha erken" ifadelerini kullandı. Ruddock, ayrıca bu tarihin kesin olmadığını bunun değişebileceğini de belirtiyor.

Android 7.1.2'ye güncellenmeyen Nexus 6 ve Nexus 9'un desteği sona eren bu iki cihaz Android O sürümünü de alamayacaklar. Nexus 5X ve 6P model telefonları ise Android O çıktığı zaman "garantili Android güncellemesi" süresinin içerisinde olacakları için güncellemeyi almalarına kesin gözüyle bakılıyor. ancak bu süre Eylül ayında sona eriyor. Muhtemelen Android O'dan sonra çıkacak güncellemelere ulaşamayacaklar.

Peki siz Android O için ne düşünüyorsunuz?