Aktif Android sürümünü merak edenler buraya. Peki hangi Android sürümünde ne kadar düşüş yahut yükseliş yaşandı?

Google tarafından sunulan Android'in en son versiyonuyla birlikte platformun son durumunu ortaya koyan veriler yayımlandı. Bununla birlikte 6 Mart itibarıyla sona eren ve 7 günlük bir dönemi kapsayan rapor Android mobil işletim sistemi sürümlerinin aktif kullanım oranlarını meraklılarına aktarıyor.

Nougat kullanımıyla bir ay öncesine göre yüzde 133'lük artış elde etmeyi başarmış olup dolayısıyla yüzde 2.8'lik payın sahibi de oldu. Elbette bu rakam şuan için yetersiz. Çünkü halen bazı cihazlara güncelleme gelmiş değil.

Her ne kadar Android Lollipop yüzde 0.4'lük kaybına rağmen yüzde 32.5'lik payıyla en popüler sürüm olma liderliğini devam ettiriyor. Marshmallow bu durumu takip ediyor ve payını da arttırmaya devam ediyor. Android Marshmallow geçen ayki payını yükseltmeyi başardı. Yüzde 30.7 olan sürüm bu ay payını yüzde 31.3'e yükseltti.

Tam olarak şunu söyleyebiliriz ki; Android mağazasını ziyaret eden her üç cihazdan biri Marshmallow'u kullanıyor. Daha eski sürümleri yani KitKat, Jelly Bean, Ice Cream Sandwich ve Gingerbread sürümleri ise tarih oluyor.

Peki siz Android'in hangi sürümünü kullanıyorsunuz?