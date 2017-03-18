Nintendo'nun büyük bir merakla beklenen oyunu nihayet Android'e geliyor. Yapılan açıklamaya göre Super Mario Run, bu ay geliyor.

Super Mario Run, Aralık ayında ilk kez piyasaya çıktığından beri iOS oyunculardan karışık yorumlar almış olmakla birlikte bu rakam piyasaya çıkışı ile Ocak 2017 yılları arasında 78 milyon kez indirilmesini engellemedi. Android kullanıcılarının büyük bir merakla beklediği Nintendo'nun Super Mario Run oyunu sonunda geliyor. Yapılan açıklama ile birlikte Super Mario Run'ın Android için başlangıç tarihi nihayet verildi. Geçtiğimiz aylarda Android kullanıcıları için geleceği duyurulan oyun önümüzdeki günlerde oyunseverler ile buluşacak.

Android kullanıcıları ile buluşacak olan oyun hatırlayacağınız üzere Nintendo'nun resmi Twitter hesabından paylaşılmıştı. Mart 2017'de çıkacağı belirtilmişti. Ancak hangi gün olacağı söylenmemişti. Son olarak yapılan açıklama ile birlikte 23 Mart Perşembe günü Android kullanıcılarıyla buluşacak olan oyun ilk olarak Aralık ayında iOS kullanıcılarına sunulmuştu.

Nintendo, kısa bir süre içerisinde indirilme rekorunu üst üste kırmış 50 milyon dolardan fazla bir kazanç elde etmişti. Daha önce Android kullanıcıları için ön kayıt başlamıştı. Bununla birlikte ön kayıt almaya devam eden oyuna kayıt olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Peki siz Super Mario Run oyununu bekleyenlerden misiniz?