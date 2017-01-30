Android cihazlarda VPN'ye güvenmeyin!

Android cihazlar için sunulan VPN hizmetleri sandığımız kadar güvenli olmayabilir. Açık kaynak kodlu olmasıyla gelştirilerine geniş izinler vermesi sebebiyle güvenlik problemlerini sık sık yaşayan Android bu kez VPN ile uğraşıyor.

Son olarak güvenlik problemiyle karşılaşan VPN uygulamalarıyla ilgili Avustralya'da bulunan CSIRO ve UC Berkley Üniversitesi bünyesinde çalışan araştırmacılar ilginç bir çalışma ortaya koydu. Bununla birlikte VPN hizmetleri güvenli bir hizmet sunmuyor. Yüzde 38'i zararlı yazılım içermesinin yanısıra kullanıcı verilerini depoladığı belirtildi.

Ayrıca raporda kullanıcı verilerini Çin'de bulunan sunuculara gönderen VPN uygulamalarının sayısı ise bir hayli yüksek görünüyor. Özellikle ücretsiz olarak sunulan VPN servislerin birçoğunda kullanıcı güvenliğinin tehlikede olduğu belirtiliyor. Güvenlik kriterleri açısından en alt noktada yer alan VPN uygulamalarının en kötü 10 VPN uygulamasını açıklayan araştırmacılar teste tabi tuttukları 234 VPN uygulamasından yalnızda yüzde 1'lik kısmı güvenli sayılabilecek kriterlere sahip dedi.

VPN'nin oluşturmuş olduğu güvenlik soruları sebebiyle kullanıcılar için alternatif yöntemlere yönelmesine sebep olacak. Son zamanlarda ülkemizde yoğun bir şekilde kullanılan VPN servislerinin oluşturduğu güvenlik sorunları da ortada.

Pek siz VPN servislerin oluşturduğu güvenlik sorunları hakkında ne düşünüyorsunuz?