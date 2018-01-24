Android 8.1 Oreo ile Wi-Fi seçeneklerine bayılacağınız yepyeni bir özellikle geliyor...

Google, Android 8.1 Oreo ile Wi-Fi bölümüne yepyeni bir özellik eklemek için çalışıyor. Android 8.1 Oreo ile artık şifresi olmayan yani halka açık olan Wi-Fi ağlarına bağlanmadan önce, o ağların hızını ölçmeniz mümkün olacak.

Hayat kolaylaştıracak olan bu özellik sayesinde kullanıcılar farklı şifresiz ağlara teker teker bağlanıp hızını ölçmek yerine Ayarlar>Wi-Fi bölümünden anında bu ağların hızını görebilecek.

Fakat bu hızlar net şekilde yavaş değil yavaş, orta, hızlı ve çok hızlı şeklinde sınıflandırılmış. Aşağıda bu grupların kaç megapit hıza sahip olduğunu açıkça görebilirsiniz.

Yavaş: Kablosuz çağrıyı kullanabiliyorsanız telefon çağrıları yapıp kısa mesajlar gönderebilirsiniz.

Fena değil: Web sayfalarını okuyabilir, sosyal medya kullanabilir ve müzik akışı gerçekleştirebilirsiniz.

Hızlı: Çoğu videoyu canlı oynatabilirsiniz.

Çok Hızlı: Çok yüksek kaliteli videoları canlı oynatabilirsiniz.