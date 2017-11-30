Android 8.1 Oreo Final sürümünden önce beta sürümü yayınlandı. Android 8.1 Oreo'nun son betası neler sunacak?

Google, Pixel ve Nexus serisi için geçtiğimiz aylarda Android 8.1 Oreo Beta testini başlatmıştı. Google neredeyse 1 aylık sürede zarfında sona yaklamayı başardı. Teknoloji lideri bugün Android geliştiricileri için son beta olan Android 8.1 Oreo Final Preview güncellemesini indirime sundu.

Android 8.1'in beta sürümünde yenilikler bulunmuyor. Bunun yerine performans ve kararlılık iyileştirmeleri yapılıyor. Android 8.1 Oreo ile Pixel 2 ve Pixel 2 XL'de bulunan Visual Core isimli görüntüleme işlemcisi aktif hale gelecek. Böylece Pixel 2'nin GPU tarafından performans artışı yaşayacak.

Visual Core sayesinde Google'ın HDR+ özelliği ile fotoğraflar çekmek mümkün olacak. GPU'ya olan etki kamera tarafında da yaşanacak. Aralık sonu gibi Pixel ve Nexus serisine gelecek olan Android 8.1'in, diğer telefonlara ne zaman sunulacağı hiç bilinmiyor.

Siz Android Oreo güncellemesi aldınız mı?