Android 8.0 Oreo'daki çok tepki toplayan burger emojisi, Android 8.1 güncellemesiyle düzeltildi...

Google, Android 8.0 Oreo güncellemesinde büyük bir hata yaparak burger emojisinin şeklini değiştirmişti. Kabul görmüş burger şekli bildiğiniz üzere, domates, peynir, burger köftesi ve marul şeklinde sıralanıyor. Fakat Android 8.0 Oreo sürümünde peynir en alta koyulmuştu

.Android 8.1 Oreo'nun son geliştirici önizleme sürümünde, burger emojisindeki peynir dünya standartlarına uygun bir şekilde burger köftesinin hemen üstünde yer alıyor. Sosyal medyada oldukça tepki çeken bu durumun düzeltileceği geçtiğimiz haftalarda Google CEO'su tarafından espirili bir şekilde dile getirildi.

Google'ın kullanıcılarını dinlemesi ve yeniliklerini buna göre sunmaya çalışması büyük bir başarı. Son dönemde Pixel modelleri ile iPhone'un tekeline son veren Google, önümüzdeki yıl daha başarılı işlere imza atacak gibi görünüyor.