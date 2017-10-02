Şirket, daha önce OnePlus 3 güncellemesini test etmeye başladı. Tam güncelleme, bu yıl içinde kendini gösterebilir.

Bu ayın başlarında, kapalı beta sürümünde yer alan bazı OnePlus 3 kullanıcıları Android 8.0 Oreo güncellemesini aldı; OnePlus 3T ve OnePlus 5 yapıları yola çıktığında, ikinci akıllı telefonda Android 8.0 Oreo'nun popüler bir platformda çalıştırıldığı tespit edildi.

Geekbench listesine göre OnePlus 5 akıllı telefonu, PhoneArena'nın hazırladığı bir raporda da belirtildiği üzere, Android 8.0 Oreo çalıştıran görülmüştür. Bu liste herhangi bir gösterge olursa, şirket güncellemeyi en son amiral gemisi üzerinde kapalı grup beta olarak test etmeye başlamış olabilir.

OnePlus 5'deki özellikler hakkında konuşursak, akıllı telefon şu anda Android 7.1.1 Nougat'a dayanan OxygenOS'u çalıştırıyor. Nano-SIM kartları destekleyen ikili-SIM ikili beklemeli bir akıllı telefon. SRGB ve DCI-P3 renk standartlarını destekleyen 5.5 inç tam HD (1080x1920 piksel) AMOLED ekrana sahiptir vOptik 2.5D Gorilla Glass 5 tarafından korunmaktadır. OnePlus 5, Snapdragon 835 işlemci ile güçlendirilmektedir. Yakışıklı iki yapılandırma, yani 6GB RAM / 64GB depolama ve 8GB RAM / 128GB depolama mevcuttur.

Optik açısından OnePlus 5, f / 1.7 diyafram açıklığı olan 20 megapiksellik bir telefoto fotoğraf makinesiyle birleştirilmiş 16 megapiksel ana kamera (Sony IMX398 sensörü, 1.12 mikron piksel) içeren çift kamera ayarı ile birlikte geliyor (Sony IMX350 sensörü, 1 mikron piksel) ve f / 2.6 diyafram açıklığı.

OnePlus 5'in sunduğu bağlantı seçenekleri arasında 4G LTE (VoLTE ile) bağlantı, çift bantlı Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth v5.0, NFC, GPS / A-GPS ve USB Türü -C (vz, 0). OnePlus 5'in içerisindeki sensörler arasında bir ivme ölçer, ortam ışığı sensörü, dijital pusula, jiroskop ve bir yakınlık sensörü bulunur. 153 gram ağırlığındadır ve 154.2x74.1x7.25 mm ölçüsüne sahiptir.

Peki siz yeni Android güncellemesi hakkında düşünüyorsunuz?