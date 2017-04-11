Google'ın çok konuşulan Android 7.1 güncellemesiyle ilgili şok edici bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu iddiaya göre sürüm, Samsung cihazlar üzerinde test ediliyor.

Samsung'un geçtiğimiz hafta tanıtılan telefonu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Akıllı telefonlarıyla ilgili olan bu iddiaya göre Google, yeni sürümü olan Android 7.1 Nougat sürümünü Samsung'un cihazları üzerinde test ediyor. Bu Android 7.1'in Galaxy S8 de dahil olmak üzere çok yakında tüm Samsung cihazlar için hazır olabileceğinin de sinyalini veriyor.

Bununla birlikte Galaxy S8 yaşadığı hayal kırıklığı böylelikle giderilebilir. Android 7 Nougat'a artık yeni bir işletim sistemi gözüyle bakılmıyor. Yeni cihazlar için tercih edilmesi için eski gibi bile görünüyor. 9 ay önce indirilebilir hale gelen Android 7'nin bu anlamda kendini eskittiğini söylemek mümkün.

Android'in en yeni sürümü, bir dizi performans iyileştirmesi ve Android 7.0 üzerinde ince ayarlar getiriyor ancak Samsung'un portföyündeki birçok cihaz henüz Android 7.0 güncellemesini almıyor.Yeni cihazlar için tercih edilebilir bir işletim sistemi değil diyebiliriz.

Kesinlikle bunun sebebi işletim sistemiyle ilgili değil. İçerisinde yer aldığımız tüketim toplumu yeni piyasaya sürülen cihazlarda neredeyse bir yıl önce tanıtılan bir işletim sistemini görmek yerine yeni sürümü görmek istiyor. Ne Samsung, ne de Google tarafından bu durum ile ilgili bir açıklama gelmedi.

Peki sizce Android 7 başarılı mı?