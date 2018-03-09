Normale 55 TL olan Amnesia Collection oyunu kısa süreliğine Steam'da ücretsiz olarak indirebilirsiniz...

En sevilen korku oyunlarından Amnesia'nın iki oyununu içeren Amnesia Collection kısa süreliğine Steam üzerinden ücretsiz olarak veriliyor. Bundan yaklaşık bir buçuk ay önce Humble Bundle tarafından ücretsiz verilen aynı paketi kaçırdıysanız bu paket tam size göre.

Oyunların tek tek fiyatı indirimsiz zamanda 31 TL iken siz hiç bir ücret ödemeden iki oyuna da sahip olabiliceksiniz. Kısa bir süre geçerli bu hediyeyi kaçırmayın oyunlarınızı Steam kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

Tek yapmanız gereken Steam hesabınıza girişi yaptıktan sonra Satın Al demeniz ve ardından oyun sonsuza kadar Steam hesabınıza eklenecek.